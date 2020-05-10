قطر تشهد قفزات بعدد إصابات كورونا.. وشقيق أمير قطر: نتيجة طبيعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شهدت قطر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إذ سجلت السبت فقط إصابة 1130 حالة.

إصابات السبت أتت بعد تسجيل وزارة الصحة القطرية 1311 إصابة بالفيروس، الجمعة، سبقها 918 حالة، الخميس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات النشطة التي تخضع للعلاج في الوقت الحالي بالبلاد 18.819 ألف حالة، وفقا للأرقام الرسمية.

الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عقّب على ارتفاع الإصابات بتغريدة قال فيها: "ارتفاع عدد المصابين نتيجة طبيعية لتكثيف الفحص المبكر وتتبع السلاسل الانتقالية للفيروس.. واثقون من كفاءة النظام الفريد الذي وضعته أجهزتنا الصحية لمكافحة جائحة كورونا".

وعلى صعيد باقي دول الخليج، ارتفع عدد الإصابات وفقا للمجلس الصحي لدول مجلس التعاون حتى الساعة الـ11 من مساء السبت بتوقيت مكة، وأتت كالتالي:

- السعودية: 37.136 ألف إصابة

- عُمان: 3224 إصابة

- الإمارات: 17.417 ألف إصابة

- قطر: 21.331 ألف إصابة

- البحرين: 4774 إصابة

- الكويت: 6723 ألف إصابة