دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت مصر 398 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 15 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الخميس، خروج 140 من مصابي كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ 2626 متعافيا.

وأضاف مجاهد أنه تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 15 حالة.

وقال مجاهد إن إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر حتى الخميس، هو 10829، بينهم 571 حالة وفاة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 5 قطاعات وكيانات لن يمكنها استئناف عملها بعد عيد الفطر، وأنها ستظل مُغلقة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وتشمل هذه القطاعات "الأماكن الترفيهية"، كما دور العرض السينمائي والمقاهي وغيرها. إضافة إلى المطاعم، مع الاكتفاء بقيامها بخدمة التوصيل. وكذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات، وصالات اللياقة البدنية والنوادي الرياضية واستراحات الأندية. بجانب حظر إقامة الأفراح والمآتم.