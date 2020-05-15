قطر تسجل أعلى معدل إصابات يومي منذ ظهور كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت إصابات فيروس كورونا في قطر إلى 28272، بعد تسجيل 1733 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتصدي لفيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن هذا أعلى عدد من الإصابات تم تسجيله في قطر منذ بداية جائحة كورونا.

وأوضح الخال أن زيادة الإصابات بين المواطنين والمقيمين كانت خلال الأسبوع الماضي ونسبة الارتفاع أكثر من 50% بما كانت عليه منذ أسبوع، بسبب عدم تطبيق أفراد المجتمع التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وأضاف الخال: "تم اكتشاف بعض حالات الإصابة في الأسر نتيجة التجمع على مائدة إفطار رمضان".

وأكد الخال أن قطر لم تصل إلى الذروة حتى الآن "ولكننا دخلنا في فترة الذروة".

وأحصى رئيس اللجنة الوطنية الاستراتيجية للتصدي لكورونا، عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى العناية المركزة منذ بداية الجائحة بأنه وصل إلى 417 حالة، لافتا أن نسبة الإصابات الخفيفة في قطر تشكل نسبة 94% من إجمالي عدد المصابين.

ويشار إلى أن إجمالي حالات الوفاة في قطر وصل إلى 14 حالة.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عبد اللطيف الخال إنه "كان هناك توجه عالمي بعدم جدوى الكمام الطبي في البداية، نظرًا لعدم توفر دراسات حديثة، لكن هناك تجارب في بعض الدول توضح أهمية استخدام الكمام الطبي للسيطرة على وباء كورونا".