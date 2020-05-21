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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 894 إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد، و4 حالات وفاة من جنسيات مختلفة.

وقالت الصحة الإماراتية، في بيان، الخميس، إنها اكتشاف الإصابات الجديدة جاء نتيجة لإجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن إجمالي حالات كورونا المسجلة في البلاد بلغت 26,898 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 237 حالة.

وأعربت الصحة الإماراتية عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 946 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 12,755.