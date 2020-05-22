أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، أن البلاد سجلت رقمًا قياسيًا للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 300 ألف.

وسجلت البرازيل رقمًا قياسيًا بلغ 1,188 حالة وفاة جديدة ، ليصل مجموع ضحايا الوباء 20,047 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بلغ 310,087، الخميس، بزيادة 18,508 عن يوم الأربعاء.

يأتي هذا في وقت كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي قارن الفيروس ذات مرة بأنه "إنفلونزا بسيطة"، الأربعاء، بروتوكول وزارة الصحة الجديد بشأن استخدام الكلوروكين لعلاج الحالات الخفيفة والمتوسطة من COVID-19.

وقال بولسونارو: "لا يوجد حتى الآن دليل علمي، ولكن يتم مراقبته واستخدامه (كلوروكين) في البرازيل وحول العالم... نحن في حالة حرب، عار عدم القتال أسوأ من الهزيمة" - بارك الله في البرازيل."