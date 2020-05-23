أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 20803 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى الحالات على مستوى البلاد إلى 330890.

وحسب إحصاءات CNN، تتصدر روسيا من حيث إجمالي حالات كورونا 326.448. إلا أنه مع الأرقام الجديدة للبرازيل فإنها تصبح الثانية من حيث أكبر عدد من الحالات المؤكدة في جميع أنحاء العالم بعد الولايات المتحدة.

ولم تقم جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بتحديث خريطتها العالمية لحالات كورونا لتعكس الأرقام البرازيلية الجديدة.

وسجلت البرازيل 1001 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا في الساعات الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات فيها إلى 2148.