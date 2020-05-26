إصابات فيروس كورونا تتجاوز 5.5 مليون شخص حول العالم

إعادة فتح المدارس في بعض الدول رغم كورونا.. ما هي إجراءات الوقاية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في جميع أنحاء العالم لتتجاوز 5.5 مليون شخص، الثلاثاء، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 5 ملايين و515 ألفًا و109 إصابات.

واقتربت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بحسب الجامعة، من 350 ألف حالة وفاة، حيث تم تسجيل 346 ألفًا و632 وفاة، الثلاثاء.

البرازيل التي تجاوزت أعداد الإصابات بالمرض فيها نظيرتها في روسيا، تحتل المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد المصابين، حيث سجلت نحو 374 ألف شخص، فيما لا تزال الولايات المتحدة متصدرة قائمة الدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا، مسجلة مليون و662 ألفًا و768 حالة إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا قائمة أكبر أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، حيث سجلت، الثلاثاء، 98 ألفًا و223 حالة وفاة، مقتربة من حاجز 100 ألف وفاة بسبب الفيروس.

في المركز الثاني من حيث أعداد الوفيات، جاءت بريطانيا، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الثلاثاء، نحو37 ألف حالة وفاة، تلتها إيطاليا، التي سجلت نحو 33 ألف حالة وفاة، ثم فرنسا بأكثر من 28 ألف حالة وفاة، بينما سجلت إسبانيا نحو 27 ألف حالة وفاة.

وبدأت عدة دول أوروبية، من بينها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، إجراءات التخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تشهد تلك الدول انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن 124 كياناً في مختلف أنحاء العالم، يعملون على تطوير لقاح مضاد للفيروس، وأشارت المنظمة بحسب موقعها الإلكتروني، إلى أن 10 لقاحات من بينهم بدأوا بالفعل في التجارب السريرية.

وأعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية، بدء، تجارب لقاحاها التجريبي على البشر، مشيرة إلى أنها تخطط لإنتاج 100 مليون جرعة من اللقاح، قبل نهاية العام، إذا أثبتت التجارب السريرية نجاح اللقاح في القضاء على الفيروس.