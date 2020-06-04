ترامب تناوله لمنع كورونا.. ودراسة تكشف عدم فعَالية هيدروكسي كلوروكين

دراسة: عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب

بعد اعلان ترامب أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين للوقاية من كورونا.. كيف كان رد فعل كبير المراسلين الطبيين لـCNN؟

نيويورك تُجري أول تجارب سريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين لمعرفة تأثيره على علاج مرض فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد دراسات عديدة قالت إن هيدروكسي كلوروكين لا يساعد في شفاء مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أظهرت دراسة جديدة - الأولى من نوعها - أن الدواء لا يعمل على منع العدوى أيضًا.

الدراسة أخضعت 821 شخصًا لتجربة سريرية عشوائية مزدوجة التعمية يتم التحكم فيها، وتعتبر المعيار الذهبي في الطب. ومن المتوقع نشرها، الأربعاء، في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

وقام الباحثون بتخصيص حوالي نصف الأشخاص الخاضعين للدراسة لأخذ هيدروكسي كلوروكوين ونصفهم لتناول دواء وهمي، أو حبوب لا تفعل شيئًا. لم يعرف الباحثون ولا أفراد الدراسة من يتناول هيدروكسي كلوروكين ومن يتناول الدواء الوهمي. ووجدوا أن الدواء لم يحدث فرقًا - خلال الأسبوعين التاليين.

وقال مؤلف الدراسة، الدكتور ديفيد بولوير، إنه في 9 مايو أيار أرسل إليه طبيب البيت الأبيض بريدًا إلكترونيًا يطلب فيه رأيه بشأن هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي ضد كوفيد 19.

وأوضح بولوير، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أنه نصح طبيب ترامب بعدم وجود بحث منشور يظهر أن هيدروكسي كلوروكوين يعمل بشكل وقائي.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لدراسته وتناولوا هيدروكسي كلوروكوين لديهم معدلات أعلى من الآثار الجانبية، ومعظمها مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقييء.

وفي 18 مايو أيار، أعلن ترامب أنه سيتناول الدواء لمدة أسبوع ونصف.

وقال بولوير: "علمت أنهم ربما سيتجاهلون ما قلته، لأن البيت الأبيض كان يتحدث عن هيدروكسي كلوروكين منذ أسابيع وأسابيع وأسابيع".