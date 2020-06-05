أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجلت البرازيل رقمًا قياسيًا في وفيات فيروس كورونا بلغ 1473 حالة وفاة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 34021، حسبما أفادت وزارة الصحة يوم الخميس.

وحسب إحصائيات جامعة جون هوبكنز الأمريكية، فإن الوفيات الجديدة جعلت البرازيل تتخطى إيطاليا، التي أبلغت عن 33689 حالة وفاة حتى الآن.

وتُظهر بيانات جامعة جونز هوبكنز أن البرازيل هي ثالث دولة لديها أكبر عدد من وفيات كورونا حول العالم، خلف المملكة المتحدة وأمريكا.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 30925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 614941 حالة.

من ناحية أخرى، اعترف مسؤول بالصحة البرازيلية، الخميس، بأن البلاد تواجه صعوبات في قياس مدى انتشار الوباء.

وقال إدواردو ماكاريو، مسؤول رفيع بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي: "تعمل الحكومة على تقليل نقص الإبلاغ، وتوسيع القدرة على الاختبار".