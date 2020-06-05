إعلامي مصري يكشف إصابته بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن إعلامي مصري إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعدما حصل على نتائج اختباراته الخميس.

وقال حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إنه أجرى "مسحة" اختبارية لكورونا، الثلاثاء الماضي، فيما أظهرت النتائج إيجابية إصابته.

مساء الخير، يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت "إيجابية" الأعراض اللي عندي بسيطة لحد... Posted by ‎Hussam Haddad حسام حدّاد‎ on Thursday, June 4, 2020

وكتب الإعلامي الشاب، عبر صفحته في فيسبوك: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ باطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

ويوم الخميس، وصل إجمالي حالات كورون المٌسجلة في مصر حتى الخميس، إلى 29767 حالة، منها 7756 حالة تم شفاؤها، و1126 حالة وفاة.