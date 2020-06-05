منظمة الصحة العالمية تحذر من تخفيف قيود كورونا: الوباء لم ينته بعد

الأمم المتحدة: لقاح فيروس كورونا يجب أن يكون متاحًا للجميع في كل مكان

دبلن، أيرلندا (CNN)-- قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الحرب ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لن تنتهي إلا بعدم وجود الفيروس في أي مكان في العالم، بحسب تعبيرها.

وحذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، من أن هناك ارتفاعًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد التي خففت من القيود المفروضة للحد من انتشار المرض، لكنها أكدت أنها "لا تتحدث بشكل محدد عن أوروبا"، حيث بدأت عدد من الدول الأوروبية، إجراءاتها للتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت هاريس، "عندما تهدأ عمليات الإغلاق، وعندما تخفف إجراءات التباعد الاجتماعي، يفسر الناس هذا أحيانًا على أنه (حسنًا، لقد انتهى الأمر)"، بحسب وصفها.

كانت منظمة الصحة العالمية حذرت في أكثر من مناسبة، من تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، ودعت الحكومات التي تخطط لذلك إلى القيام بذلك بشكل تدريجي وحذر.

وبحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، ارتفعت لتصل إلى نحو 6 ملايين و664 ألف شخص، فيما بلغت أعداد الوفيات أكثر من 391 ألف حالة وفاة، الجمعة.

وبدأت عدة دول أوروبية من بينها إيطاليا وإسبانيا وفرنس وألمانيا، إجراءاتها للتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار المرض، مع انحسار أعداد المصابين بالمرض في تلك البلاد خلال الفترة الأخيرة.