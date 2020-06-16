البرازيل تسجل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة لفيروس كورونا

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مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، تسجيل 20 ألفا و647 إصابة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 888,271.

في حين حدثت 627 وفاة إضافية جراء الوباء في البرازيل، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى في البلاد إلى 43959، وفقًا لوزارة الصحة.

ويصادف يوم الاثنين أيضًا مرور شهر على بقاء البرازيل بدون وزير للصحة، بعد استقالة نيلسون تيش في 15 مايو أيار.

ومنذ استقالة تيش، قاد وزارة الصحة البرازيلية إدواردو بازويلو، وهو جنرال في الجيش وسكرتير تنفيذي سابق للوزارة.

ووقع بولسونارو على مرسوم يجعل بازويلو كوزير مؤقت في 2 يونيو حزيران.

وكانت استقالة تيش في مايو الماضي، هي المغادرة الثانية لوزير الصحة البرازيلي خلال تفشي وباء كورونا، بعد إقالة الرئيس البرازيلي لسلف تيش، لويز هنريك مانديتا، في أبريل نيسان.

وفي هذه الأثناء، ساءت حالة تفشي كورونا في البرازيل بشكل مطرد. وبشكل روتيني، شهدت البلاد في الأسابيع الأخيرة أيامًا تسجل فيها أكثر من ألف حالة وفاة.