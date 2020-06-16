هذا هو الخفاش الذي يؤمن العلماء أنه نشر فيروس كورونا إلى العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم تخفيف القيود المفروضة على الناس وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، لن يكون فصل الصيف عادياً هذا العام، مثل باقي السنوات الماضية.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة: "أعلم أن الناس يشعرون بالحماس للعودة إلى نشاطهم وحياتهم الطبيعية، ولكن من المهم التذكر أن هذا الوضع غير مسبوق والوباء لم ينته".

وبالتالي، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، تحديثات طال انتظارها حول إرشادات وقائية مختلفة، يتمحور بعضها حول التباعد الاجتماعي.

وبشكل عام، يجب حماية نفسك من خلال ممارسة الإجراءات الوقائية اليومية، منها عدم لمس وجهك بأيدي غير مغسولة، وممارسة التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً.

ولكن قبل ذهابك في عطلة عائلية، هناك بعض التوجيهات التي توصي بها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومن المهم أن تأخذها بعين الاعتبار، إلى جانب الممارسات اليومية.

استقبال الضيوف

التهوية الطبيعية للأماكن المغلقة

عند وصول الضيوف، أرشدهم إلى مكان غسل أيديهم

اطلب من شخص واحد أن يقوم بتقديم الطعام، ولكن من الأفضل أن يحضر الأشخاص طعامهم

قم بتحضير قائمة بالأشخاص المدعووين، حتى تخبر الآخرين في حال إصابة أحدهم بالفيروس

احرص على التجمع افتراضياً إذا كان ذلك ممكناً، فهذه أفضل طريقة لتجنب الإصابة بالعدوى

السفر

اسأل الفندق عن سياسة التنظيف والتطهير الخاصة بالأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر

إذا كنت تقوم بالتطهير، ضع قفازات يمكن التخلص منها، واتبع تعليمات المنتج، وتأكد من وجود تهوية جيدة

حاول استخدام الدرج في الفندق

قلل من استخدام الأماكن التي قد ينتهي بك المطاف فيها ضمن مسافة 6 أقدام مع الآخرين، مثل مناطق تناول الطعام، ومراكز اللياقة البدنية، وغرف الألعاب، وأحواض الاستحمام الساخنة، والصالات، والمسابح.

الذهاب إلى الصالة الرياضية

مسح الآلات والمعدات بمناديل مطهرة واستخدام معقم اليدين

ارتداء قناع الوجه عند ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة

اعمد إلى ممارسة أي تمرين قوي في الخارج

لا تشارك معداتك، مع الآخرين، حيث لا يتم تنظيفها أو تطهيرها بين كل استخدام

تجنب المصافحة بالكف أو المصافحة بتلامس مرفق اليدين

قلل من مشاركتك في صفوف اللياقة البدنية الجماعية الداخلية

صالونات العناية بالأظافر

قم بالحجز قبل ذهابك لصالون العناية بالأظافر

انتظر في السيارة أو في الخارج إذا أمكن، مع إعطاء الصالون رقم هاتفك للاتصال بك عندما يحين دورك

اغسل يديك أو استخدم معقم اليدين قبل البدء

استخدم هاتفك للدفع أو استخدم خيارات أخرى غير نقدية، واستخدم معقم اليدين إذا كنت تستخدم المال أو البطاقة الائتمانية

استخدام وسائل النقل العام

تحقق من وجود أي تغييرات في مسار طريقك لتجنب الرحلات الطويلة

حاول تجنب لمس أكشاك وآلات التذاكر، وأزرار المصاعد، والأسطح في دورات المياه

استخدم معقم اليدين بعد مغادرة المحطة

اغسل يديك فور الوصول إلى وجهتك

استخدام المكتبات