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في ظل فيروس كورونا.. كيف ستتغير الفنادق في المستقبل؟

ما أهم التغيرات على قطاع السفر في زمن كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يأتي فصل الصيف ومعه العديد من التساؤلات التي تثير فضول الناس، خاصة في ظل ظروف استثنائية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.. فما أبرزها؟

هل يمكنني القيادة إلى ولاية أخرى؟

الأمر معقد بعض الشيء.. فرغم رفع القيود الصارمة حول الإغلاق التام، إلا أن العديد يشعر بالقلق من الزوار القادمين من خارج الولاية.

ففي فلوريدا، على سبيل المثال، يجب أن يطبق المسافرون من نيويورك أو نيو جيرسي أو كونيتيكت أو لويزيانا، عزلاً منزلياً أو حجراً صحياً لمدة 14 يوماً.

يجب على المسافرين البحث في سياسات الدولة والحكومة المحلية، خاصة في الأماكن التي قد يقيمون فيها طوال الليل.

هل الإقامة الفندقية آمنة؟

يقول الطبيب هنري وو، وهو مدير مركز "Emory TravelWell" في أتلانتا، إن التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه في المصاعد والردهات، على سبيل المثال، يمكن أن يقلل من تلك المخاطر.

وإذا أرت الشعور بالأمان، احرص على مسح الأسطح في الغرفة، كالمقابض والمفاتيح الضوئية، باستخدام المطهر.

ومن غير المحتمل أن يعيش الفيروس على الأسطح أكثر من بعض الأيام. لذلك، ينصح الطبيب هنري بطلب الإقامة في غرفة شاغرة لأطول فترة ممكنة.

ماذا عن استئجار مكان إقامة عبر "Airbnb"؟

قدمت "Airbnb" إرشادات التعقيم للمضيفين، كما تخطط تزويدهم ببروتوكولات النظافة، خطوة بخطوة، في المستقبل القريب، بالشراكة مع خبراء، مثل الطبيب فيفيك مورثي، وهو جراح عام أمريكي سابق.

وبالطبع، يمكنك أيضاً إحضار المستلزمات الخاصة بك لتعقيم الأسطح واستئجار مكان كان شاغراً لبضعة أيام.

هل تستطيع استئجار سيارة جديدة؟

يقول الطبيب هنري إن احتمال وجود فيروس معدي، في سيارة لم تستخدم لفترة طويلة، ضئيل جداً، ومن المفضل أن تكون متوقفة تحت أشعة الشمس.

أيهما أكثر أماناً: الطيران أم القيادة؟

كتب الطبيب هنري أن السفر الجوي يثير الكثير من عدم اليقين، على سبيل المثال، ما مدى امتلاء الطائرة؟ هل سيجلس شخص مريض بالقرب منك؟

نفذت المطارات وشركات الطيران العديد من الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة، وإذا كانت مدة الرحلة قصيرة، فهذا يعني أن التعرض للفيروس محدود.

قيادة سيارتك الخاصة هي بيئة يمكن التحكم فيها جيداً، ولكن ينصح هنري جميع المسافرين بحزم أكبر قدر ممكن من الطعام والشراب، ومحاولة التوقف في الأماكن التي يمكن أن تمارس فيها التباعد الاجتماعي.

وإذا اضطررت السفر مع أشخاص، لا تجمعك بهم صلة وثيقة من القرابة، انصح جميع الركاب بارتداء أقنعة الوجه.

هل يمكنني الذهاب إلى الشاطئ؟

تقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه لا بأس بزيارة الحدائق، والشواطئ، والمرافق الترفيهية المفتوحة، طالما تحرص على ممارسة التباعد الاجتماعي، وغسل يديك كثيراً. وأضاف: "لا يوجد دليل على أن كوفيد-19 يمكن انتقاله إلى البشر عبر الماء".

ماذا عن التخييم؟

التخييم في منطقة قريبة من المعسكرات الأخرى، أو مشاركة المرافق ذاتها، مثل دورات المياه، يمكن أن تشكل مخاطر الإصابة. وبالتالي، تنطبق الاحتياطات ذاتها: التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح، وغسل اليدين، وارتداء أقنعة الوجه.

كما تشكل المناطق النائية ذات الوصول المحدود للرعاية الطبية خطراً شديداً، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19.

هل يمكن زيارة مدينة الملاهي؟

يقول الطبيب هنري إن هذا أمر صعب.

قد تزيد المنتزهات من خطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب المناطق المزدحمة والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل المقود أو أحزمة المقاعد.

وبينما لا تزال معظم الحدائق مغلقة، هناك خطط لإعادة فتحها.

من المقرر أن يرحب عالم ديزني الترحيب بضيوفه مرة أخرى، في شهر يوليو/ تموز، مع تطبيق ميزات جديدة لا تعمل باللمس، واتباع بروتوكولات التباعد الاجتماعي.