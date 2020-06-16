سيول، كوريا الجنوبية (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لأول مرة منذ أكثر من 3 أسابيع، حيث لم تسجل البلاد أي حالات إصابة بالفيروس منذ 24 يومًا، في الوقت الذي أنهت الحكومة القيود المفروضة للحد من انتشار المرض، الأسبوع الماضي.

الحالتان الجديدتان هما امرأتان من نفس العائلة وصلتا إلى نيوزيلندا من بريطانيا عبر أستراليا، وفقاً للبيان الإعلامي الصادر عن الوزارة، وقال المدير العام للصحة الدكتور آشلي بلومفيلد، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن السلطات سمحت للمصابتين بمغادرة فندق العزل في أوكلاند، والسفر إلى ويلينغتون عبر سيارة خاصة لزيارة قريب توفي.

وأوضح بلومفيلد، أن الحالة الصحية للسيدتين، جيدة، مشيرًا إلى أن إحداهما تعاني من أعراض خفيفة للمرض، مؤكدًا عدم استخدام السيدتين لأي مرافق عامة خلال سفرهما الداخلي.

ويقوم موظفو الصحة العامة المحليون في نيوزيلندا، باختبار وعزل أفراد الأسرة الإضافيين الذين قد يكونون معرضين لخطر التعرض أو المخالطة بمرضى فيروس كورونا، ومتابعة الاتصال لجهات الإصابة المحتملة، بما في ذلك الأشخاص على نفس الرحلة التي قدم منها المصابين والأشخاص الذين كانوا في أو كانوا في نفس منشأة العزل.

في الأسبوع الماضي، رفعت نيوزيلندا جميع قيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على الرغم من أن البلاد لا تزال تفرض قيودًا صارمة على دخول البلاد.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن العدد الإجمالي لمصابي فيروس كورونا في نيوزيلندا وصل إلى 1156 حالة إصابة، فيما بلغت اعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 22 شخصًا فقط منذ تفشي الفيروس وحتى صباح الثلاثاء.