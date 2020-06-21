العراق يسجل أعلى حصيلة يومية لحالات كورونا منذ ظهور الوباء في البلاد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجلت وزارة الصحة في العراق، السبت، 1,870 إصابة جديدة لفيروس كورونا و88 حالة وفاة، وهي أعلى حصيلة يومية مسجّلة في البلاد منذ ظهور الوباء في البلاد، حسب وزارة الصحة.

وبموجب الإحصاءات الأخيرة، وصل مجموع الحالات في عموم العراق إلى 29222 وإجمالي الوفيات إلى 1013.

وقالت الصحة العراقية، يوم الجمعة، إن مراكز الحجر الصحي البديلة الجديدة في بغداد ستفتح قريبًا للتعامل مع ارتفاع يومي غير مسبوق في الحالات.

واعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق زينة علي أحمد، "الارتفاع الحاد في حالات كورونا المكتشفة خلال الأسابيع القليلة الماضية مثير للقلق ويظهر أن الفيروس لم يصل بعد إلى ذروته في البلاد".