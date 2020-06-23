مصر: 1576 إصابة جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الاثنين، تسجيل 1576 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا مع 85 حالة وفاة، في الساعات الـ 24 الأخيرة، حسب بيان لوزارة الصحة.

وقالت الصحة المصرية، في بيان، إن 397 من مصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، وصل إجمالي عدد حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى يوم الاثنين، إلى 56809، من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها، و2278 حالة وفاة، حسب المتحدث باسم الصحة المصرية، الدكتور خالد مجاهد.

وأضاف مُتحدث الصحة المصرية أن عدد الحالات المُتحولة نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للوباء ارتفع ليصبح 16613 حالة.

وأشار مجاهد إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية قد سجلت أعلى معدل إصابات لكورونا، بينما كانت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل.