أمريكا تعمل على تجديد مخزون الإمدادات الوطني خوفاً من موجة ثانية لكورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد (الجمعة)، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحسب الإحصاءات الجديدة، كان هناك 40173 حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا في أمريكا.

ويبلغ إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 2,462,472 حالة.

وزادت الحالات الجديدة عن ما جرى تسجيله يوم الخميس (39972) في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.