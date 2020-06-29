أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا حول العالم أكثر من نصف مليون حالة وفاة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحتى مساء الأحد، أوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز وجود 500 ألف و108 حالات وفاة في جميع أنحاء العالم، مع وجود أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للإصابات، تخطى عددها في العالم 10 ملايين إصابة.

وكان نصف حالات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا، إلا أن وتيرة نموه أصبحت سريعة مؤخرًا في الأمريكتين.

ولدى أمريكا 125747 حالة وفاة ناتجة عن وباء كورونا، وفقًا لجامعة جونز هوبكنزـ وهو ما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي للوفيات.

وبينما تحتل أمريكا الصدارة، فإن البرازيل لديها ثاني أكبر عدد من حالات كورونا، بإجمالي 1.3 مليون، والوفيات أكثر من 57 ألف.

وحسب جامعة جونز هوبكنز، ظهر الوباء في الصين أواخر العام الماضي.