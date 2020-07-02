الولايات المتحدة تسجل أعلى معدلاتها اليومية في إصابات كورونا.. أكثر من 48 ألفًا

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فريق طبي يجري اختبارًا للكشسف عن فيروس كورونا في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة
فريق طبي يجري اختبارًا للكشسف عن فيروس كورونا في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلاتها اليومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث رصدت جامعة جونز هوبكنز 84 ألفًا و477 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للجامعة، فقد بلغ العدد الإجمالي لأعداد المصابين بالمرض في كامل الولايات الأمريكية، مليونين و682 ألفًا و270 حالة إصابة.

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فاوتشي يحذر من تسجيل 100 ألف إصابة كورونا في الولايات المتحدة يوميًا

ويفوق عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، نظيره في 26 يونيو حزيران الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة إصابة.

وفيما يخص أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا، فقد ارتفعت لتصل إلى 128 ألفًا و28 حالة وفاة، الأربعاء، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.

من جانبه، حذر الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع شبكة NPR، الأربعاء، إنه "لا يجب أن تكون 100 ألف إصابة في اليوم الواحد"، مضيفًا "استخدمت هذا الرقم لأنني أردت أن أصدم الناس لجذب انتباههم".

وأكد خبير الأمراض المعدية البارز، في شهادته أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، أنه "بدون تدخل (مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي)، يمكن للولايات المتحدة أن تسجل ما يصل إلى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، البلاد تشهد بالفعل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض".

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