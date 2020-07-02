الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

الدكتور فاوتشي يوجّه إجابة "نارية" بعد سؤال عن الكمامات.. ما الذي أثار غضبه؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سجلت الولايات المتحدة أعلى معدلاتها اليومية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث رصدت جامعة جونز هوبكنز 84 ألفًا و477 إصابة جديدة بالمرض خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا للجامعة، فقد بلغ العدد الإجمالي لأعداد المصابين بالمرض في كامل الولايات الأمريكية، مليونين و682 ألفًا و270 حالة إصابة.

ويفوق عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، نظيره في 26 يونيو حزيران الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من 45 ألف حالة إصابة.

وفيما يخص أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بكورونا، فقد ارتفعت لتصل إلى 128 ألفًا و28 حالة وفاة، الأربعاء، فيما تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم الأكثر تضررًا من وباء فيروس كورونا.

من جانبه، حذر الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، من تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقال في مقابلة مع شبكة NPR، الأربعاء، إنه "لا يجب أن تكون 100 ألف إصابة في اليوم الواحد"، مضيفًا "استخدمت هذا الرقم لأنني أردت أن أصدم الناس لجذب انتباههم".

وأكد خبير الأمراض المعدية البارز، في شهادته أمام لجنة بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، أنه "بدون تدخل (مثل ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي)، يمكن للولايات المتحدة أن تسجل ما يصل إلى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم، البلاد تشهد بالفعل ما يقرب من 40 ألف حالة إصابة جديدة بالمرض".