نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" بعد تشخيص 51.504 ألف حالة.

جاء ذلك وفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جون هوبكينز التي ذكرت أن هناك 2.739092 مليون إصابة بفيروس كورونا الجديد في أمريكا.

ويذكر أن أعلى حصيلة يومية سجلتها الولايات المتحدة الأمريكية كان اليوم السابق، الأربعاء، بعد تشخيص 51.174 ألف إصابة.

ويذكر أن الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير الأطباء المختصين في الأمراض المعدية بأمريكا، أصدر تحذيراً شديداً خلال شهادته الأخيرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، قائلاً إن إصابات فيروس كورونا الجديد يمكن أن ترتفع إلى 100 ألف حالة يومياً إذا لم تتغير الأمور في البلاد.