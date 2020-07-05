بشريط لاصق وأكياس قمامة.. المسعفون في المكسيك يحاولون النجاة من كورونا

مكسيكو سيتي، المكسيك (CNN)-- سجلت المكسيك 6914 حالة جديدة لفيروس كورونا، السبت بالتوقيت المحلي، ليصل إجمالي عدد حالات الوباء في البلاد إلى 252 ألفا و165 حالة.

وتعد الإصابات الجديدة هي أعلى معدل يومي لحالات الوباء، متفوقًا على الرقم القياسي السابق للحالات اليومية البالغ 6741، المُسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحدثت 523 وفاة إضافية جراء كورونا، ليصل عددها الإجمالي إلى 30 ألفا و366 وفاة، وفقًا لبيان وزارة الصحة المكسيكية.

وأصبحت المكسيك خامس أكثر البلدان تضررًا من الوباء، بعد تجاوز عدد وفياتها مثيله المُسجل في فرنسا، وهي تقترب حاليًا من إيطاليا.