أطباء يحذرون من أن فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر مما كان يعتقد في البداية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت منظمة الصحة العالمية "WHO" أن هناك "دلائل تظهر" حول انتقال فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" جوا، وذلك بعد نشر رسالة وقع عليها 239 عالما، الاثنين.

ودعا العلماء في رسالتهم منظمة الصحة العالمية لتوقع إمكانية إصابة الأشخاص بفيروس كورونا الجديد عبر الرذاذ المتطاير في الهواء.

وعقب الدكتور بينيديتا اليغانزي، الرئيس التقني لفريق منع والسيطرة على الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن الأخيرة ناقشت وتعاونت مع العديد من العلماء الذين وقعوا الرسالة، حيث قال: "نعترف أن هناك أدلة بدأت بالظهور في هذا المجال تماما كما هو الحال في مجالات أخرى حول كوفيد-19".

وتابع قائلا: "وعليه نحن نؤمن بأنه يجب علينا أن نكون منفتحين على هذه الدلائل وفهم تداعياتها فيما يتعلق بطرق الانتقال بالإضافة إلى وسائل الحيلولة التي يجب اتخاذها"، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات حول طرق انتقال الفيروس.