الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

من داخل مستشفى يعالج مرضى كورونا في أحد المناطق الأكثر تفشياً للفيروس بأمريكا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- شهدت الولايات المتحدة أعلى معدل يومي لإصابات فيروس كورونا الجديدة، بعد الإبلاغ عن 55274 حالة يوم الثلاثاء.

وشهدت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في يوم واحد، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحسب جونز هوبكنز، هناك ما لا يقل عن مليونين و991 ألفا و351 حالة كورونا في الولايات المتحدة.

ويفوق إجمالي يوم الثلاثاء أعلى ارتفاع سابق للحالات الأمريكية الجديدة التي تم الوصول إليها في 2 يوليو تموز ، عندما كانت وقتها 54461 حالة.