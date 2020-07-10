الدكتور فاوتشي: إصابات فيروس كورونا في أمريكا قد تصل إلى 100 ألف حالة يوميا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN Health)-- سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من حالات الإصابة بفيروس كورونا في يوم واحد (الخميس)، حيث تم الإبلاغ عن 60 ألفا و646 حالة جديدة، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وحسب جامعة جونز هوبكنز، هناك ما لا يقل عن 3 ملايين و115 ألفا و345 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويفوق إجمالي يوم الخميس أعلى معدل سابق سجلته أمريكا للحالات الجديدة التي تم الوصول إليها في 7 يوليو تموز، وذلك عندما تم الإبلاغ عن 60 ألفا و21 إصابة بالوباء في جميع أنحاء البلاد، وفق بيانات جونز هوبكنز.

وفي نفس اليوم، حدثت 895 وفاة على الأقل، وهو ما رفع إجمالي عدد من الأمريكيين المتوفين جراء فيروس كورونا 133,195 شخصًا.