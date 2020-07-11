شعور بالخوف والذعر .. كيف أثر تفشي فيروس كورونا المستجد على النساء الحوامل من حول العالم؟

(CNN Health)-- قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها ستراقب عن كثب تأثير فيروس كورونا أثناء الحمل، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن النساء الحوامل اللائي يعانين من ظروف صحية أكثر عرضة للإصابة بنوع حاد من الوباء.

وقالت ماريا فان كيركوف، المديرة الفنية لمنظمة الصحة العالمية للاستجابة لفيروس كورونا ورئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ، خلال مؤتمر صحفي، إن النساء الحوامل "لا يبدو أنهن يُصبن بنوع مختلف من المرض عن النساء من نفس العمر وغير الحوامل".

وفي تقرير حديث، قالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا أكثر عرضة لدخول المستشفى، والبقاء في وحدة العناية المركزة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي.

في حين قال مركز السيطرة على الأمراض إن الدراسة تضمنت أكبر مجموعة من النساء الحوامل ذات الإصابات المؤكدة بكورونا، فإنه ليس من الواضح ما إذا كانت النساء الحوامل اللواتي تم إدخالهن إلى المستشفى بسبب مضاعفات تتعلق بكورونا أو لأسباب تتعلق بالحمل.

وقالت كيركوف في المؤتمر الصحفي: "نحتاج إلى التأكد من أن نراقب عن كثب (هذا)، وأن نضمن حصول النساء الحوامل على الرعاية المناسبة طوال فترة حملهن".