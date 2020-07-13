مدينة يحيط بها شبح الموت.. هذا وضع منطقة تضررت بشدة من تفشي فيروس كورونا في البرازيل

ساوباولو، البرازيل (CNN)-- تقترب البرازيل من تسجيل 1.9 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أن أبلغت وزارة الصحة عن 24.831 إصابة جديدة يوم الأحد.

ويبلغ مجموع حالات الإصابة المؤكدة في البرازيل في جميع أنحاء البلاد حاليًا 1,864,681، وهو ما يجعلها ثاني أكبر عدد من الحالات في العالم، خلف الولايات المتحدة.

كما أبلغت الصحة البرازيلية عن 631 وفاة جديدة بسبب الفيروس، الأحد، ليصل عدد الوفيات إلى 72,100، وهو ثاني أعلى معدل في العالم.

وفي غضون ذلك، يستمر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في البقاء في حالة شبه معزولة، بعد أن أثبتت الاختبارات إيجابية إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي.