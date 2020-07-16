دراسة: مليون شخص أقلعوا عن التدخين منذ ظهور فيروس كورونا في بريطانيا

كيف يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في مكافحة فيروس كورونا؟

هذه فرصتك.. الإقلاع عن التدخين يزيد من فرص تجنبك الإصابة بفيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تشير دراسة جديدة إلى أن مليون شخص أقلعوا عن التدخين، منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا بريطانيا.

ووجد تحليل أجرته الوكالة الحكومية، منظمة "أكشن أون سموكينغ أند هيلث" لمكافحة التدخين، وكلية لندن الجامعية، أن 440 ألف آخرين حاولوا الإقلاع عن التدخين خلال هذه الفترة.

وذكر التحليل أنه "بينما استمع الآلاف إلى نصائح الإقلاع عن التدخين أثناء جائحة كوفيد-19، إلا أن هناك اختلافاً كبيراً حسب العمر، إذ يقلع المدخنون الأصغر سناً بمعدل أكبر بكثير من المدخنين الأكبر سناً".

ونُشر التحليل يوم الأربعاء عشية حملة جديدة، بتمويل من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، لتشجيع المزيد من المدخنين على الإقلاع عن التدخين.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أكشن أون سموكينغ أند هيلث" لمكافحة التدخين، ديبورا أرنوت، أنه "ربما نجح أكثر من مليون مدخن في الإقلاع عن التدخين منذ أن ضرب كوفيد-19 بريطانيا، ولكن الملايين غيرهم استمروا في التدخين".

وأشارت أرنوت أن هذه الحملة مصممة لتشجيع أولئك الذين لم ينجحوا بعد، على الاستيقاظ من غفوتهم واتخاذ قرار أن الوقت قد حان للإقلاع عن التدخين.

وفقاً لنصائح حكومة المملكة المتحدة التي نُشرت في شهر مايو/ أيار الماضي، يواجه المدخنون خطراً متزايداً من الإصابة بعدوى تنفسية وأعراض أكثر خطورة فور الإصابة بفيروس كورونا.