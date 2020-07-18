مدير منظمة الصحة العالمية: لا يمكن هزيمة كورونا في عالم منقسم.. ونفتقر إلى القيادة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Health)-- سجلت منظمة الصحة العالمية رقمًا قياسيًا لحالات فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، بزيادة 237,743 إصابة جديدة، حسب تقرير للمنظمة يوم الجمعة.

ووفق تقديرات الصحة العالمية، يبلغ إجمالي عدد حالات كورونا في جميع أنحاء العالم حاليًا 13 مليونًا و616 ألفا و593 حالة.

ويسجل الارتفاع في الحالات المُبلغ عنها حديثًا رقمًا قياسيًا جديدًا للحالات التي تم الإبلاغ عنها لمنظمة الصحة العالمية في غضون 24 ساعة. وكان آخر رقم قياسي سابق تم تسجيله، الأحد الماضي، بزيادة 230 ألفا و370 حالة.

كما أشار تقرير المنظمة الجمعة إلى أنه تم الإبلاغ عن 5682 حالة وفاة إضافية جراء كورونا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات عالميًا إلى 585 ألفا و727 حالة.