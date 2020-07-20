14.5 مليون إصابة كورونا عالميًا.. والوفيات تتخطى 600 ألف شخص

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الاثنين، لتصل إلى أكثر من 14.5 مليون إصابة بالمرض، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي سجلت 14 مليونًا و507 آلاف و491 حالة إصابة.

وتجاوزت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في مختلف دول العالم حاجز 600 ألف حالة وفاة، حيث سجلت الجامعة، 606 آلاف و173 وفاة، حتى صباح الاثنين.

الولايات المتحدة التي تعد أكثر دول العالم تضررًا من وباء فيروس كورونا، ارتفعت فيها أعداد الإصابات لتصل إلى 3 ملايين و773 ألفًا و260 حالة إصابة، الاثنين، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها بسبب الفيروس إلى 140 ألفًا و534 حالة وفاة.

البرازيل لا تزال في المركز الثاني عالميًا في ترتيب الدول الأكثر تضررًا من الوباء، حيث ارتفعت أعداد المصابين فيها إلى مليونين وأكثر من 98 ألف إصابة، بعد تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما وصلت أعداد الوفيات فيها إلى 79 ألفًا و488 حالة وفاة.

في الهند التي جاءت في المركز الثالث على مستوى العالم، تم تسجيل أكثر 40 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أعلى معدل يومي للإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و118 ألفًا و206 حالات إصابة، بينما وصلت أعداد الوفيات بسبب كورونا إلى 27 ألفًا و497 حالة وفاة.