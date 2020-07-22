دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات الهندية، الثلاثاء، تسجيل 37.724 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميا في البلاد إلى 1.192915 مليون حالة.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الهندية فإن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 28.732 ألف وفاة بعد تسجيل 684 وفاة، الاثنين، لافتا إلى إجرائها لـ14.7 مليون فحص كشف عن الفيروس حتى اليوم ذاته.

ويذكر أن الهند سجلت في شهر يوليو/ تموز الجاري حتى الآن نحو 600 ألف إصابة إيجابية بفيروس كورونا، وهو الرقم الذي يفوق عدد الإصابات المسجلة طوال شهر يونيو/ حزيران الماضي كاملا.

ويشار إلى أن الهند تأتي في المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية تليها البرازيل بعدد الحالات المسجل رسميا إصابتها بفيروس كورونا الجديد.