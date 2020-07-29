"تعلمنا من الصين وأوروبا والولايات المتحدة".. كيف تمكنت جنوب إفريقيا من السيطرة على معدل الوفيات الناجم عن فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت الصين عن 101 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، حسبما قالت لجنة الصحة الوطنية، صباح الأربعاء، في أعلى زيادة تحدث في يوم واحد منذ أوائل أبريل نيسان الماضي.

وتم نقل 98 إصابة من إجمالي الإصابات الجديدة، 89 منها في مقاطعة شينجيانغ بغرب الصين.

كما تم العثور على إصابة جديدة محليًا في بكين. وتم العثور على الحالات المحلية المتبقية في لياونينغ. كما أبلغت الصين عن 27 إصابة أخرى بدون أعراض.

وتعد الـ101 حالات الجديدة هي الأولى منذ شهور، عندما أبلغت الصين عن أكثر من 100 حالة جديدة في يوم واحد (12 أبريل نيسان) حينما سجلت 108 إصابات جديدة، معظمها قادم من الخارج.