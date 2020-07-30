دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عودة الحياة إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً، من الطبيعي أن تخطر على البال الكثير من الأسئلة التي تتعلق بكيفية حماية أنفسنا والآخرين من حولنا من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ مرور عدة أشهر، أصبحت الكمامات جزءاً ضرورياً من حياتنا اليومية عند الخروج من المنزل في ظل فيروس "كوفيد-19".

ولكن، هل من الضروري ارتداء الكمامات عند ركوب الشخص لسيارته الخاصة؟

وإذا تساءلت عن ذلك، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية الإجابة.

ويمكن أن يعتبر الفرد سيارته كامتداد لمنزله، وفقاً لما ذكره المركز في تغريدة.

هل احتاج إلى ارتداء #الكمامة في سيارتي؟ #نعود_بحذر #وقاية https://t.co/nZjOP2VVlj

وتحتاج إلى ارتداء الكمامة في سيارتك في هاتين الحالتين: