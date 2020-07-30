دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع عودة الحياة إلى طبيعتها شيئاً فشيئاً، من الطبيعي أن تخطر على البال الكثير من الأسئلة التي تتعلق بكيفية حماية أنفسنا والآخرين من حولنا من فيروس كورونا المستجد.
ومنذ مرور عدة أشهر، أصبحت الكمامات جزءاً ضرورياً من حياتنا اليومية عند الخروج من المنزل في ظل فيروس "كوفيد-19".
ولكن، هل من الضروري ارتداء الكمامات عند ركوب الشخص لسيارته الخاصة؟
وإذا تساءلت عن ذلك، أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية الإجابة.
ويمكن أن يعتبر الفرد سيارته كامتداد لمنزله، وفقاً لما ذكره المركز في تغريدة.
وتحتاج إلى ارتداء الكمامة في سيارتك في هاتين الحالتين:
- إذا كنت مع أشخاص آخرين في سيارتك
- إذا لم ترغب في خلع الكمامة لتجنب اللمس المتكرر لأنها قد تكون ملوثة.