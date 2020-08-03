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نشر الأحد ، 02 اغسطس / آب 2020

ساو باولو، البرازيل (CNN)-- سجلت وزارة الصحة البرازيلية 541 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، الأحد، ليصل إجمالي عدد ضحايا الوباء في البلاد إلى 94,104.

وتجاوزت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 200 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، حيث تحتفظ البرازيل بأكبر عدد من الوفيات، وتشكل ما يقرب من نصف إجمالي الوفيات في المنطقة.

كما أبلغت وزارة الصحة البرازيلية عن 25,800 حالة مؤكدة حديثًا، ليصل إجمالي الحالات في البرازيل إلى 273,3677 حالة.

وأظهرت نتائج هذا الأسبوع أن ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس البرازيلي، ووزيران آخران في حكومة بولسونارو، إيجابية لكورونا.

ومنذ بداية الوباء، أصيب ثمانية من كبار المسؤولين بالفيروس التاجي. وهذا يشمل الرئيس ووزوجته وستة وزراء.

وقد تعافى بولسونارو منذ ذلك الحين، وتحولت إصابته الإيجابية إلى سلبية.