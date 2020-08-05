الصحة المصرية توضح أعراض التهاب الشعب الهوائية وأنواعه

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، منشوراً توعوياً يشرح أعراض التهاب الشعب الهوائية، وأنواعه ومدة شفاء المريض منه.

وأوضحت الصحة المصرية أن أعراض التهاب الشعب الهوائية تظهر على شكل سعال، يحتوي على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها، وقد يكون التهاب الشعب الهوائية حاداً أو مزمناً.

ما هو التهاب الشعب الهوائية وما هى أعراضه؟ https://t.co/gTUOrE5z7X

ونوهت الصحة المصرية أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعاً، وهو عبارة تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية، وغالباً يكون بسبب التدخين.

وتتحسن أعراض التهاب الشعب الهوائية خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة، وقد يستمر السعال لأسابيع.

ويذكر أن هذه الشعب تحمل الهواء إلى الرئتين، وإذا أُصيبت بالالتهاب، فإنها تسبب السعال، والألم في الصدر، وضيق التنفس. وتؤدي البكتيريا، والفطريات، والدخان، والغبار إلى الإصابة بهذه الالتهابات.

وفي بعض الحالات، يتمكن المريض من معالجة التهاب الشعب الهوائية في المنزل، وذلك من خلال تناول السوائل. وإذا كانت البكتيريا هي السبب الرئيسي وراء الالتهاب، فقد يتوجب على المريض أن يتناول الأدوية التي يصفها الطبيب، لعلاج السعال أو المضادات الحيوية.