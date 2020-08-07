دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون استشارة الطبيب.

وأوضحت الصحة المصرية أن الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات يؤدي إلى "زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام".

أضرار الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون استشارة الطبيب👇 https://t.co/zm6zKlvlgP

وأضافت: "يمكن أن يؤدي إلى تقليل فعالية تلك الأدوية في حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا". وبذلك، من المهم تناول الفيتامينات والأدوية لفترة زمنية محددة، وتحت إشراف الطبيب.

أيهما أفضل ... الفيتامينات الطبيعية في الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية؟ https://t.co/h1Q92QrG9e

وفي وقت سابق، أكدت الصحة المصرية أن تناول الفيتامينات الطبيعية الموجودة في الخضروات والفاكهة، مثل الفراولة والبرتقال والجوافة وغيرها، أفضل من تناول كبسولات الفيتامينات الطبية.

وأوضحت: "يجب أن تحتوي نصف وجبات الفطار والغذاء والعشاء على خضروات، مع استبدال الحلويات بالفواكه، عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة".