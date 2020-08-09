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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة السعودية إجراءها تحضيرات لتنفيذ تجربة سريرية "في القريب العاجل"، في المرحلة الثالثة لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع شركة "كان سينوا" الصينية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستشمل المرحلة الثالثة دراسات سريرية مُتعددة المراكز في دول مختلفة، من لينها المملكة العربية السعودية، ستطبق على أعداد كبيرة.

وأوضحت الصحة السعودية أن الدراسة ستستنفذ في المملكة على 5 آلاف متطوع من الأصحاء، مقسمون على مجموعتين، الأولى ستعطى جرعات منخفضة، والثانية (مجموعة التحكم) ستُعطى اللقاح منزوع المواد الفعالة منه Placebo.

ولفتت وزارة الصحة أن استعدادات جارية لتجهيز ثلاث مدن رئيسة بالمملكة، هي الرياض والدمام ومكة المكرمة، ستشهد التجربة السريرية.

وسيجري تنظيم التجربة في أربع تجمعات صحية، تشمل التجمع الصحي الأول والثاني بالرياض والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة.

والمرحلة الثالثة هي الأخيرة في مسار تجارب اللقاحات قبل طرحها للجميع، بعد حصولها على اعتراف من وزارة الصحة العالمية.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن مرحلتي تجربة اللقاح، الأولى والثانية، حدثتا في الصين، وأظهرتا فاعلية عالية وأمان اللقاح.

كما ذكرت وزارة الصحة أنها تعاونت مع منظمة الصحة العالمية لإجراء دراسة سريرية متقدمة مُتعددة المراكز، في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد.