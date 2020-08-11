هل يمكن لنزلات البرد أن تحميك من فيروس كورونا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد الحالات المعروفة لفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم 20 مليون حالة، الاثنين، في الساعة 8:10 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأشارت تقارير جامعة جونز هوبكنز إلى أن العدد الحالي للحالات المعروفة حول العالم هو الآن 20,001,019، فيما توفي مات ما لا يقل عن 733,897 شخصًا.

واحتلت أمريكا الصدارة، من حيث تسجيل أكبر عدد من الوفيات وحالات الإصابة بكورونا في جميع أنحاء العالم.

وهناك ما لا يقل عن 5,085,821 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي ما لا يقل عن 163,370 شخصًا.

ومن حيث العدد الأكبر في إصابات كورونا في العالم، تأتي البرازيل والهند وروسيا بعد الولايات المتحدة.

ومن حيث الوفيات، جاءت البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وراء أمريكا.