شاهد الفرق بين أمريكا وكندا في التعامل مع فيروس كورونا

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)—أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الأحد بالتوقيت المحلي، أن أكثر من 170 ألف شخص قد توفوا في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وصل إجمالي حالات كورونا إلى 5,401,167، إضافة إلى ما مجموعه 170,019 حالة وفاة على مستوى البلاد.

ويوم الأحد، تم الإبلاغ عن 4 آلاف و2 حالات إصابة جديدة بالوباء، فضلا عن 538 وفاة جديدة.

واستغرق الأمر 18 يومًا فقط للانتقال من 150 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا إلى الرقم 170 ألفًا.

وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا في 29 فبراير شباط.

ووصلت البلاد إلى 50 ألف وفاة بعد 54 يومًا في 23 أبريل نيسان. وبعد 34 يومًا، في 27 مايو أيار، تجاوزت 100 ألف. في حين استغرق الأمر 63 يومًا ليصل إجمالي الوفيات 150 ألف في 29 يوليو تموز.