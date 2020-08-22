دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير الجهاد الزراعي في إيران، كاظم خاوازي، اجتياز لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا من إنتاج معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات، مرحلة الاختبار على الحيوانات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن خاوازي قوله إن يجري إعداد اللقاح لدخول المرحلة الأولى من الاختبار السريري.

وقالت إرنا إن تصريحات خاوازي جاءت على هامش زيارته لمقر الوكالة، السبت.

وأضاف خاوازي: "قام زملاؤنا تحت الإشراف المباشر من وزارة الصحة بإجراء بحوث مكثفة وواسعة النطاق للتوصل إلى هذا اللقاح الذي اجتاز جميع مراحل الاختبار على الحيوانات بنجاح".

وتابع: "يعمل زملاؤنا حاليًا على إعداد المستندات الخاصة بذلك لتقديمها إلى وزارة الصحة والحصول على إذن لبدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح".

وأشار خاوازي إلى أن معهد رازي لبحوث الأمصال والتطعيمات يعد أكبر مؤسسة لإنتاج اللقاحات في إيران، منذ تدشينه قبل 95 عامًا.

وتعد إيران واحدة من أبرز الدول المُتضررة من وباء فيروس كورونا.

ووصل إجمالي حالات كورونا في إيران إلى 356792، من بينها 20502 حالة وفاة، بعد تسجيل 2028 إصابة جديدة يوم السبت، إضافة إلى 126 وفاة أخرى.