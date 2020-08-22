لأول مرة منذ مايو.. إيطاليا تسجل أكثر من 1000 إصابة كورونا جديدة

روما، إيطاليا (CNN)-- سجلت إيطاليا ما مجموعه 1071 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، السبت، وهو أعلى رقم منذ 12 مايو أيار، وفقًا لبيانات حكومية.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن السلطات الإيطالية، السبت، أن هناك حاليًا 17,503 إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا - بزيادة 825 منذ يوم الجمعة - في حين أن العدد الإجمالي للحالات، بما في ذلك الوفيات والتعافي، يبلغ الآن 258,136.

وفي الوقت نفسه، تم تسجيل ثلاث وفيات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا يزال 64 مريضًا بكورونا في العناية المركزة حاليًا.

وفقًا لمسؤولي الصحة المحليين، تم ربط الزيادة في الحالات في بعض المناطق بعودة إيطاليين من الخارج.

في منطقة لاتسيو الإيطالية، تم تسجيل 215 حالة إضافية - تقول وزارة الصحة الإقليمية إن 61٪ منها تم ربطها بأشخاص عائدين من إجازة، بما في ذلك عدد من المسافرين العائدين من سردينيا.

وقال خبير الصحة الإقليمي أليسيو داماتو، السبت، في بيان: "المستشفيات ووحدات العناية المركزة تحت السيطرة"، وناشد الشباب ألا يفترضوا أنهم "لا يُقهرون" بالنسبة للفيروس.

وأضاف داماتو: "الفيروس خفي، ويمكن أن يسبب مشاكل خطيرة لك ولأحبائك".