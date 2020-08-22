لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- حذر البروفيسور السير مارك وولبورت، من المجلس الاستشاري العلمي للحكومة البريطانية (SAGE)، من أن فيروس كورونا يمكن أن يظل نشطًا على نطاق عالمي إلى أجل غير مسمى، مضيفًا أن الوباء قد يتطلب لقاحات مُتكررة.

وأضاف وولبورت، في مداخلة مع راديو BBC 4: "لن يكون هذا مرضًا مثل الجدري، الذي يمكن القضاء عليه بالتطعيم.. هذا فيروس سيبقى معنا إلى الأبد بشكل أو بآخر".

ويعتقد والبورت أنه "من شبه المؤكد أنه سيتطلب لقاحات متكررة، لذا، مثل الإنفلونزا، سيحتاج الناس إلى إعادة التطعيم على فترات منتظمة".

وبعد الإلحاح على ما إذا كان يوافق على توقعات مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الذي قال يوم الجمعة، إنه يأمل أن ينتهي الوباء في أقل من عامين، قال وولبورت لـ"بي بي سي"، إن معالجة الفيروس ستعتمد على لقاح ناجح.

وأعرب وولبورت عن أنه "متفائل بشكل معقول بأنه سيكون من الممكن صنع مثل هذا اللقاح، فهناك عدد كبير قيد التطوير، بما في ذلك اثنان في مراحل متقدمة من المملكة المتحدة".

كما حذر مستشار الحكومة البريطانية من أن النسبة المئوية للحالات الجديدة في المملكة المتحدة آخذة في الارتفاع في بعض أجزاء من البلاد، مُحذرًا من أن "الإجراءات الأكثر قسوة" قد تكون بحاجة إلى التنفيذ إذا كان هناك ارتفاع كبير في معدل الإصابة.

وتساءل وولبورت: "هل هناك حالة يمكن أن تخرج فيها عن السيطرة؟ حسنًا، من الواضح أن هذا ممكن وهذا هو السبب في أنه من المهم جدًا أن نعمل جميعًا معًا".

وتابع: "هذه العدوى معنا. نحن نعلم أن أقل من واحد من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء البلاد مُصاب (بالفيروس)، لذلك لا يزال 80٪ من السكان عرضة للإصابة بالفيروس".

وأظهرت الأرقام الحكومية أن المملكة المتحدة سجلت 1288 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة إضافة، السبت.

ويوجد حاليًا 21.5 حالة لكل 100 شخص في جميع أنحاء بريطانيا، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.