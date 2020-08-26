البرازيل تسجل أكثر من 47 ألف حالة كورونا جديدة بينها إصابة ابن الرئيس

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 47,134 حالة إصابة جديدة و1271 وفاة أخرى جراء فيروس كورونا، في خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 3 ملايين و669 ألفا و995 حالة.

في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البرازيل إلى 116,580 حالة.

وقال المتحدث باسم الابن الأكبر للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، فلافيو بولسونارو، إنه نتائج اختباراته أثبتت إصابته بفيروس كورونا، الثلاثاء.

ولم يبلغ فلافيو بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ريو دي جانيرو، عن أي أعراض. ويعمل حاليًا من منزله في العاصمة برازيليا.

ولا تزال البرازيل تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث العدد الإجمالي لإصابات ووفيات فيروس كورونا في العالم.