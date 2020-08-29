دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصلت مصر تخطي حاجز 200 إصابة جديدة لفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي، بعد أسابيع من تسجيل معدلات يومية منخفضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن 20 وفاة إضافية.

وأوضح "مجاهد"، في بيان للوزاة، أن إجمالي حالات كورونا المُسجلة في مصر حتى الجمعة، هو 98285 حالة من ضمنهم 70419 حالة تم شفاؤها، و5362 وفاة.

كانت مصر قد حافظت على معدلات منخفضة على مدار الفترة الأخيرة، قبل أن يعاود المنحنى الصعود من جديد الأربعاء الماضي، بتسجيل 206 إصابات كورونا جديدة و19 وفاة، آنذاك.

والثلاثاء الماضي، كان آخر يوم للمعدلات المستقرة أسفل حاجز الـ200 إصابة. وحينها كان هناك 141 إصابة يومية جديدة و18 وفاة.

ويأتي ارتفاع منحنى الحالات في مصر مواكبًا لارتفاعات تشهدها العديد من الدول حول العالم في الأيام الماضية، وسط مخاوف من تداعيات خطرة، لا سيما في خلال فصلي الخريف والشتاء.