أمريكا تكسر حاجز 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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(CNN)-- أظهر إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن الولايات المتحدة كسرت حاجز الـ6 ملايين، من حيث إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح إحصاء جونز هوبكنز أن هناك ما لا يقل عن 6,028,012 إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، فيما توفي ما لا يقل عن 183,563 شخصًا جراء الوباء.

وفي يوم الاثنين فقط، بيَنت جونز هوبكنز تسجيل 31,313 حالة إصابة كورونا جديدة و560 وفاة إضافية.

وتشمل الأعداد الإجمالي الحالات في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، إضافة إلى حالات تمت إعادتها إلى البلاد.