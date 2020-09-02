الصحة المصرية توضح عوامل الإصابة بسرطان الثدي للنساء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء، ما يترك العديد منهن في حالة قلق مستمر من الإصابة به في المستقبل.

وبدورها، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من عوامل الإصابة بسرطان الثدي، والتي يعد بعضها قابلاً للتغيير.

عوامل لا يمكن تغييرها

بدء الدورة الشهرية مبكراً قبل 12 عاماً وتأخر سن انقطاع الطمث بعد 55 عاماً

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو الرحم أو المبيض

الإصابة مسبقاً بسرطان الثدي

التقدم في السن

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عوامل يمكن تغييرها

تعاطي الهرمونات بطريقة خاطئة وبدون إشراف الطبيب

السمنة المفرطة

عدم ممارسة الرياضة

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، ومناقشة مخاطر استخدام موانع الحمل الفموية أو العلاج الهرموني البديل مع الطبيب. وقد تساعد الرضاعة الطبيعية للأطفال عند وجودهم في الحد من خطر الإصابة بالمرض.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض أيضاً بتناول القليل من المشروبات الكحولية، حيث أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزيد مع استهلاك الكحول.