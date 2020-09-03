الصحة العالمية تُصدر نصائح حول سلامة الأطفال في المدارس في ظل كورونا

ترامب يدعي أن الأطفال "لديهم مناعة تقريبًا" ضد فيروس كورونا.. وطبيب يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل العودة إلى المدارس، يراود الكثير من أولياء الأمور مشاعر القلق والخوف على أطفالهم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وربما يستفسرون حول أفضل طرق الوقاية للحد من مخاطر انتقال العدوى.

حافظوا على سلامة المدارس خلال كوفيد-19 ودائمًا من خلال اتباع هذه النصائح 👇 https://t.co/sVv9meTrFp

ونشر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابه الرسمي، على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح للحفاظ على سلامة المدارس خلال هذه الجائحة العالمية.

مراعاة البقاء في المنزل عند الإصابة بالمرض

السعال أو العطس في الكوع المثني أو المنديل، مع التخلص منه فوراً

غسل اليدين بالصابون والماء أو فركهما بمطهر كحولي

تنظيف الأسطح والأشياء التي تلمس باستمرار

الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن متر واحد

ارتداء الكمامة عند اللزوم أو إذا تعذّر الحفاظ على التباعد البدني

تحية الناس بتلويح اليد أو إيماء الرأس أو وضع اليد على القلب

عدم وصم الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد

وبالطبع، يراود الكثير من الأشخاص عدداً من الأسئلة حول الفئات العمرية المختلفة من الأطفال، الذين ينبغي عليهم وضع أقنعة الوجه.

ونصحت منظمتا الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة سابقاً بأن يرتدي الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً، الكمامات مع اتباع نفس الشروط المطبقة على البالغين.

وبحسب البيان الذي أصدرته الصحة العالمية، لا ينبغي إلزام الأطفال البالغين من العمر 5 سنوات أو أقل بارتداء كمامة. وتقوم هذه النصيحة على أساس سلامة الطفل، ومصلحته العامة، وقدرته على استخدام الكمامة بشكل ملائم.

ويستند قرار وضع الكمامات للأطفال، ما بين الـ6 أعوام والـ11 عاماً، على عدد من العوامل أبرزها: مدى تفشي الفيروس في المنطقة التي يقيم بها الطفل، وقدرته على استخدام القناع بشكل آمن، ومدى توفر الكمامات.

وأخيراً، تنصح منظمة الصحة العالمية باستشارة السلطات المحلية دوماً والتقيد بالممارسات الموصى بها في منطقتهم.