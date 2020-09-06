ما هي فوائد بلازما الدم واستخداماتها؟ الصحة المصرية تجيب

هل يمكن استخدام بلازما النقاهة لعلاج فيروس كورونا؟ سانجاي غوبتا يلقي نظرة فاحصة على البيانات

ما هو العلاج ببلازما النقاهة؟ وهل يجب أن يكون لدى المتبرعين بالبلازما ومتلقيها نفس فصيلة الدم لهذا العلاج؟

مرضى فيروس كورونا يتبرعون بالبلازما للمساعدة في البحث عن علاج بعد شفائهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النقاط التي توضح فوائد البلازما واستخداماتها.. إليك التفاصيل!

فوائد بلازما الدم

البلازما تمثل 55٪ من دم الإنسان

تتكون من 92٪ ماء و8٪ بروتين وأجسام مضادة

ما هى فوائد بلازما الدم؟ يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال : https://t.co/zM8CRLgbaF أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦ https://t.co/bjLqWP87iB

استخدامات البلازما:

علاج مرضى الهيموفيليا (النزيف المتكرر)، أو أمراض الكبد، أو الحروق، أو الحوادث

نقل مخلفات العمليات الحيوية إلى الكبد والكلى للتخلص منها نهائياً

معالجة عوامل التجلط للمساعدة في التقليل من النزف النشط

الأجسام المضادة بالبلازما تساعد الجسم على محاربة الالتهابات

تنظيم درجة حرارة الجسم

ويذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد ذكرت سابقاً أن بلازما النقاهة هي الجزء السائل من دم المرضى الذين تعافوا من العدوى. والأجسام المضادة الموجودة في بلازما النقاهة هي بروتينات قد تساعد في مكافحة العدوى.

ومثل التبرع الطبيعي بالدم، يجب أن تتطابق فصيلة دم المتبرعين والمتلقين. ونوع بلازما "AB" هو النوع العالمي الوحيد ويمكن أن يُعطى للمرضى من أي فصيلة دم.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن المرضى الذين تعافوا بالكامل من فيروس كورونا لمدة أسبوعين على الأقل، يتم تشجيعهم على التفكير في التبرع بالبلازما.