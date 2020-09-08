هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح كيفية حفظ البيض بطريقة صحيحة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مثل العديد من المواد الغذائية في المطبخ، يجب الالتزام بطريقة معينة لحفظ البيض أيضاً، إذ لا يمكن أن يُوضع في الثلاجة ببساطة.
ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً نصائح حول حفظ البيض في الثلاجة، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر".
وتتضمن الطرق الصحيحة لحفظ البيض في الثلاجة 4 مبادئ، وهي:
- عند تبريد كمية كبيرة من بقايا البيض الساخنة، قم بتقسيمها إلى عدة حاويات حتى تبرد بسرعة
- يجب حفظ البيض في الثلاجة على حرارة 5 درجة مئوية
- احفظ بقايا البيض المطبوخ في الثلاجة، واحرص على استخدامها في غضون 3 إلى 4 أيام
- لا ينبغي تجميد البيض غير المطبوخ في قشرته