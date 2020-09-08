هيئة الغذاء والدواء السعودية توضح كيفية حفظ البيض بطريقة صحيحة

البيض جيد أم لا؟ وما هي الآثار الصحية المرتبطة بتناوله؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مثل العديد من المواد الغذائية في المطبخ، يجب الالتزام بطريقة معينة لحفظ البيض أيضاً، إذ لا يمكن أن يُوضع في الثلاجة ببساطة.

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً نصائح حول حفظ البيض في الثلاجة، وذلك عبر حسابها الرسمي في "تويتر".

كيف يمكن ضمان سلامة البيض عند الحفظ؟ #الغذاء_والدواء https://t.co/i2GiuOuCXW

وتتضمن الطرق الصحيحة لحفظ البيض في الثلاجة 4 مبادئ، وهي: