بعد شحه عالمياً.. الإمارات تتعمق في صنع أقنعة N-95 لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. بناء مختبر لإجراء فحوصات فيروس كورونا بالإمارات في 14 يومًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سجلت الإمارات العربية المتحدة أعلى معدل يومي إصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19)، للمرة الأولى منذ 4 أشهر، بزيادة 930 حالات جديدة مع 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد بزيادة قدرها 994، وجرى تم تسجيلها في 22 مايو أيار الماضي.

وقالت المتحدثة باسم القطاع الصحي بالإمارات فريدة الحوسني، الخميس، إن الزيادة الجديدة تعادل نحو 5 أضعاف عدد الحالات قبل نحو شهر.

وبموجب الإحصاءات الجديدة، وصل إجمالي عدد حالات كورونا المسجلة في الإمارات إلى 76,911 حالة، حوالي 62% منهم ذكور، و38% إناث.

وارتفعت حالات الوفاة جراء كورونا في الإمارات إلى 398، فيما بلغت حالات الشفاء 67945.

وأضافت الحوسنيأن 12% من الإصابات وافدة من الخارج، فيما أرجعت سبب 88% منها إلى حدوث الاختلاط والتجمعات المخالفة لإجراءات الوقاية.

وأشارت الحوسنيإلى أن السلطات الصحية أوقفت العمل في مدارس حكومية وخاصة، ظهرت فيها إصابات كورونا، لافتة إلى صدور توصيات بتشديد الرقابة وتوقيع غرامات على المخالفين.

وأكدت مُتحدثة القطاع الصحي في الإمارات ضرورة تجنب إقامة المناسبات الاجتماعية والمخالطة.

وقالت إن الفحص السلبي بعد مخالطة مريض بفيروس كورونا لا يعني عدم تطبيق بروتوكول الحجر المعتمد، البالغة مدته 14 يومًا.